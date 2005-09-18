Яковлев Александр Александрович
Место рожденияд. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Дата рождения22.05.1957
Дата смерти18.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
29.11.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2005