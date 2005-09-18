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Яковлев Александр Александрович

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Место рождения

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР

Дата рождения

22.05.1957

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957

Отец: Яковлев Александр Алексеевич

Мать: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
29.11.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
18.09.2005
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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