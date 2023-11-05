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Беляева Марина Александровна
Беляева Марина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1974
Пол
Женский
Отец
Фельдман Александр Аронович
1951 г.р.
Мать
Фельдман Наталья Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1974
Отец:
Фельдман Александр Аронович
Мать:
Фельдман Наталья Владимировна
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