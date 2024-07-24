Хейкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хейкина Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1978
Единец, Единецкий район
Рождение ребёнка
1984
Рождение ребёнка
30.04.1987