Хейкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хейкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хейкина Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хейкина Татьяна

Единец, Единецкий район
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хейкина Татьяна

Рождение ребёнка
30.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хейкина Татьяна

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