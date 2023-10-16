Рачкова Параскевья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Максимова Фекла Андрианова
Отец ребёнка: Рачков Андриан Андреев
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Рачков Андриан Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1792