Рачкова Параскевья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова Параскевья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Максимова Фекла Андрианова

Отец ребёнка: Рачков Андриан Андреев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рачков Иоаким Андрианов

Отец ребёнка: Рачков Андриан Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачков Андриан Андреев

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1792
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