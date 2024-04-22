Ермолай Антонов
Место рождения
Дата рождения23.07.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1799 ст.
Отец: Антон Иванов
Мать: Мелания Иванова
Крещение
25.07.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 25 дня. Восприемником был брат его Василий Иванов.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно