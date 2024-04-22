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Ермолай Антонов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.07.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1799 ст.

Отец: Антон Иванов

Мать: Мелания Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
25.07.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 25 дня. Восприемником был брат его Василий Иванов.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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