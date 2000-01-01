Илларионов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1935
Дата смерти31.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935
Рождение ребёнка
07.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Фаина Степановна
Рождение ребёнка
26.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Фаина Степановна
Смерть
31.12.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область