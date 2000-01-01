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Илларионов Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1935

Дата смерти

31.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935

Отец: Илларионов Анатолий Иванович

Мать: Илларионова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
07.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Фаина Степановна

Рождение ребёнка
26.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Фаина Степановна

Смерть
31.12.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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