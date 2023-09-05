(Риковская) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1921
Сын: Лопатин Митрофан Александрович
Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
С 1919 по 1922
Сын: Лопатин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лопатин Василий Александрович
Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Софья Александровна
Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич
Смерть
1932