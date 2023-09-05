(Риковская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Риковская) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1918 и 1921

Сын: Лопатин Митрофан Александрович

Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
С 1919 по 1922

Сын: Лопатин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лопатин Василий Александрович

Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич

Бракосочетание
До 1920

Муж: Лопатин Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Лопатин Александр Игнатьевич

Смерть
1932
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