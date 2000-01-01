Соловьева Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Тамара Николаевна

Соловьева Тамара Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Виталий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Виталий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close