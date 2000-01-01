Соловьева Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Виталий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно