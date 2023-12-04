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Янборисов Рафхат Мударисович
Янборисов Рафхат Мударисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Янборисов Мударис Сагитдинович (Сагабдинович)
Мать
Янборисова Магибану Акметгареевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Янборисов Мударис Сагитдинович (Сагабдинович)
Мать:
Янборисова Магибану Акметгареевна
Смерть
1943
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