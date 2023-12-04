Янборисов Рафхат Мударисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янборисов Рафхат Мударисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Янборисов Мударис Сагитдинович (Сагабдинович)

Мать: Янборисова Магибану Акметгареевна

Смерть
1943
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