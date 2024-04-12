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Беляев Иван Григорьевич

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Беляева Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Беляев Николай Иванович

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Андреевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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