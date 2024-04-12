Беляев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Григорий Иванович
Бракосочетание
16.02.1907
Рождение ребёнка
26.11.1907
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно