Луконин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луконина Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Луконина Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Луконина Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луконин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Луконина Альбина
Смерть
Неизвестно