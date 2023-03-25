Луконин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луконин Сергей Владимирович

Мать: Луконина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Ангелина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Луконина Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Луконина Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луконин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Луконина Альбина

Смерть
Неизвестно
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