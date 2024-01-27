Жердина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жердина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жердин Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жердина Елена Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жердин Константив Петрович

Отец ребёнка: Жердин Пётр

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Жердина Матрена Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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