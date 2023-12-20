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Будина Фекла Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Будин Стефан Елисеев

Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Будин Михаил Елисеевич

Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Будина) Стефанида Елисеева

Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Будин Петр Елисеев

Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов

Смерть
Неизвестно

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