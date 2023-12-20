Будина Фекла Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Будин Стефан Елисеев
Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Будина) Стефанида Елисеева
Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Будин Петр Елисеев
Отец ребёнка: Будин Елисей Кондратов
Смерть
Неизвестно