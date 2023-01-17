Захарова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

данных метрических книг нет в Псковском Архиве - Великолукском районе, погост Миритиницы - скорее там исповедовались,
Рождение ребёнка
С 02.09.1908 по 15.09.1908

Дочь: Егорова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Захарович

Сеньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
1920
Псковская область, Новосокольнический район, Островская волость, дер Хряни
похоронена в дер Хряни (Маевской, Островской волости)
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