Захарова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
данных метрических книг нет в Псковском Архиве - Великолукском районе, погост Миритиницы - скорее там исповедовались,
Рождение ребёнка
С 02.09.1908 по 15.09.1908
Дочь: Егорова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Захарович
Сеньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
1920
Псковская область, Новосокольнический район, Островская волость, дер Хряни
похоронена в дер Хряни (Маевской, Островской волости)