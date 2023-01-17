Васильева (Кузнецова) Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кузнецова) Домникия

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Место рождения

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.10.1908

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1908

Отец: Кузнецов Борис Васильевич

Мать: Марина Андреевна

Лозки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Метрическая книга церкви села Незнаново
Рождение ребёнка
21.09.1930

Сын: Васильев Александр

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Васильевич

Смерть
1962
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