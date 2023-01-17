Васильева (Кузнецова) Домникия
Место рождения
Дата рождения09.10.1908
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1908
Отец: Кузнецов Борис Васильевич
Мать: Марина Андреевна
Метрическая книга церкви села Незнаново
Рождение ребёнка
21.09.1930
Сын: Васильев Александр
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962