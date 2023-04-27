Захарова (Масолова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Масолова) Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Владислав Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Владислав Николаевич

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
22.01.1971

Сын: Захаров Алексей Владиславович

Отец ребёнка: Захаров Владислав Николаевич

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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