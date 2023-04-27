Захарова (Масолова) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1971
Сын: Захаров Алексей Владиславович
Отец ребёнка: Захаров Владислав Николаевич
Смерть
Неизвестно