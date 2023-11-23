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Рыкунов Алексей Платонович

Место рождения

г. Мышкин

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Рыкунов Платон Григорьевич

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник, помощник бухгалтера Мышкинского уездного казначейства
Бракосочетание
11.09.1860

Жена: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Супруг(-а): Ольга Петрова Рыкунова (Смирнова)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Рыкунов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыкунов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Рыкунова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна

Смерть
После 1905

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