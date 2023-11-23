Рыкунов Алексей Платонович
Место рожденияг. Мышкин
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Рыкунов Платон Григорьевич
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник, помощник бухгалтера Мышкинского уездного казначейства
Бракосочетание
11.09.1860
Супруг(-а): Ольга Петрова Рыкунова (Смирнова)
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыкунов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Рыкунова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Рыкунова (Смирнова) Ольга Петровна
Смерть
После 1905