Жучков Аким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1896
Дата смерти14.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1932
Дочь: Зимарева Нина Акимовна
Мать ребёнка: Жучкова Матрена Сергеевна
Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1988
Орёл, город Орёл, Орловская область