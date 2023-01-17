Жучков Аким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучков Аким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1896

Дата смерти

14.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1932

Дочь: Зимарева Нина Акимовна

Мать ребёнка: Жучкова Матрена Сергеевна

Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучкова Матрена Сергеевна

Смерть
14.02.1988
Орёл, город Орёл, Орловская область
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