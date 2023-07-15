Кривошеин Феоктист Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
церковь при Локтевском заводе, в семье Семипалатинского мещанина Степана Ивановича и Параскевы Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеин Осип Феоктистович
Мать ребёнка: Кривошеина (Слюдкина) Параскева Денисовна
Смерть
1880
Павлодарский мещанин