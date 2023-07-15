Кривошеин Феоктист Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Феоктист Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

церковь при Локтевском заводе, в семье Семипалатинского мещанина Степана Ивановича и Параскевы Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин Осип Феоктистович

Мать ребёнка: Кривошеина (Слюдкина) Параскева Денисовна

Смерть
1880
Павлодарский мещанин

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