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Тихонин Григорий

Место рождения

Тихонина, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихонина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тихонина) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Тихонина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Тихонина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тихонина) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Тихонина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонин Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Тихонина Анна

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонина Анна

Тихонина, Уржумский уезд, Вятская губерния

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