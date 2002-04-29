Голдобина (Логинова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдобина (Логинова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

д.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл

Дата рождения

12.01.1911

Дата смерти

29.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Около 1936 г.р.
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Место
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Рождение
12.01.1911

Отец: Логинова Иван

Мать: Логинова Екатерина

д.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл
Бракосочетание
1931

Муж: Голдобин Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
05.08.1932

Дочь: Холодилова Нина Александровна

Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 23.12.1936

Сын: Голдобин Герман Александрович

Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич

Россия, Кироваград
Смерть
29.04.2002
Кировград, Кировградский, Свердловская область
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