Голдобина (Логинова) Татьяна Ивановна
Место рожденияд.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл
Дата рождения12.01.1911
Дата смерти29.04.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911
Отец: Логинова Иван
Мать: Логинова Екатерина
д.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
05.08.1932
Дочь: Холодилова Нина Александровна
Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
11.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 23.12.1936
Сын: Голдобин Герман Александрович
Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
29.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голдобин Александр Терентьевич
Россия, Кироваград
Смерть
29.04.2002