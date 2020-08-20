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Сафонов Владимир Павлович

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

29.12.1952

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1952

Отец: Сафонов Павел Иванович

Мать: Сафонова Галина Федоровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сафонова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Галина

Смерть
20.08.2020
Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область

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