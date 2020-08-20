Сафонов Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения29.12.1952
Дата смерти20.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1952
Отец: Сафонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сафонова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафонова Галина
Смерть
20.08.2020
Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область