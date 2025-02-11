Половцова (Зайцевская) Надежда Николаевна Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Половцова (Зайцевская) Надежда Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Около 1956, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Мать
Зайцевская (Ширшова) Мария Ивановна08.11.1866 г.р.
Отец
Зайцевский Николай Александрович15.06.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Зайцевский Николай Александрович

Мать: Зайцевская (Ширшова) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

architect

Смерть
Около 1956
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

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