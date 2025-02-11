Половцова (Зайцевская) Надежда Николаевна
женский, родилась Около 1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Около 1956, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
МатьЗайцевская (Ширшова) Мария Ивановна08.11.1866 г.р.
ОтецЗайцевский Николай Александрович15.06.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1956
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область