Малыхина Зоя Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыхина Зоя Стефановна

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Место рождения

Верхняя Малыхина

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Малыхина
Рождение ребёнка
28.11.1963

Сын: Ивлев Александр Владиславович

Отец ребёнка: Ивлев Владислав Михайлович

Казацкая, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
2011
Курск, город Курск, Курская область
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