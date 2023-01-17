Малыхина Зоя Стефановна
Место рожденияВерхняя Малыхина
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхняя Малыхина
Рождение ребёнка
28.11.1963
Сын: Ивлев Александр Владиславович
Отец ребёнка: Ивлев Владислав Михайлович
Казацкая, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
2011
Курск, город Курск, Курская область