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Радченко Григорий Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радченко Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1920

Дочь: Радченко Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Радченко Мария Данииловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Александро-Георгиевской церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Перекоп, Города, Таврическая губерния
Мещанин города Перекоп Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радченко Мария Данииловна

Смерть
Неизвестно
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