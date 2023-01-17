Радченко Григорий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радченко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1920
Дочь: Радченко Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Радченко Мария Данииловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Александро-Георгиевской церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Перекоп, Города, Таврическая губерния
Мещанин города Перекоп Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно