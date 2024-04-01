Шведов Алексей Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведов Алексей Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шведов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Шведова Наталья

Горлова, Легостаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Шведова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шведова Наталья

Выгоничевский район, Брянской области.
Смерть
Неизвестно
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