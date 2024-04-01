Шведов Алексей Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Шведова Наталья
Горлова, Легостаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шведова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шведова Наталья
Выгоничевский район, Брянской области.
Смерть
Неизвестно