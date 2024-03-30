Џьапуа Володиа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Џьапуа Володиа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Џьапуа Махаз

Мать: Инаԥшьба Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арышба Бабуца

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арышба Бабуца

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арышба Бабуца

Смерть
1942

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