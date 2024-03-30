Џьапуа Володиа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Џьапуа Махаз
Мать: Инаԥшьба Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арышба Бабуца
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арышба Бабуца
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арышба Бабуца
Смерть
1942