Богатырёв Константин Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Константин Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

09.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: Богатырёв Борис Степанович

Мать: Богатырёва Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Таисия Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёва Таисия Геннадьевна

Смерть
09.02.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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