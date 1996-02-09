Богатырёв Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1933
Дата смерти09.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богатырёва Таисия Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область