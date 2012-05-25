Каримов Нурый Насипович
Место рождения
Дата рождения02.01.1954
Дата смерти25.05.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: Каримов Насип
Рождение ребёнка
04.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1986
Дочь: Айгуль Нуриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно