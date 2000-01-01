Вершинина (Рындина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Рындина) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984

Отец: не указан

Мать: Рындина Надежда Николаевна

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