Максимов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1940
Дата смерти04.02.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Смерть
04.02.2011
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область