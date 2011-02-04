Максимов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Иван Андреевич

Максимов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1940

Дата смерти

04.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Максимов Андрей Афанасьевич

Мать: Максимова Христинья Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Купцова) Зинаида Ивановна

Смерть
04.02.2011
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.