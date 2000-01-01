Банкетов (Banketov) Александр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти17.04.1889
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Банкетов (banketov) Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Ефремова Анастасия Алексанровна
Мать ребёнка: не указана
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Рейтары (Новая Александровка)
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Банкетов Михаил Александров
Мать ребёнка: не указана
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Смерть
17.04.1889
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Причина смерти: Чахотка