Банкетов (Banketov) Александр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетов (Banketov) Александр Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

17.04.1889

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Банкетов (banketov) Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Ефремова Анастасия Алексанровна

Мать ребёнка: не указана

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Рейтары (Новая Александровка)
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Банкетов Михаил Александров

Мать ребёнка: не указана

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Смерть
17.04.1889
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Рейтары
Причина смерти: Чахотка
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