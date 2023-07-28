Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Василий Яковлевич
Мать: Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно