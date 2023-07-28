Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Василий Яковлевич

Мать: Ксения Алексеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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