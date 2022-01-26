Мартыненко Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Виктор Сергеевич

Мать: Алексеева Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1989

Сын: Мартвненко Иван Петрович

Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1992

Сын: Мартыненко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович

Рождение ребёнка
14.08.2988

Дочь: Ушакова Елена Петровна

Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Петр Петрович

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