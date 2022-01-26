Мартыненко Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1989
Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1992
Сын: Мартыненко Алексей Петрович
Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович
Рождение ребёнка
14.08.2988
Дочь: Ушакова Елена Петровна
Отец ребёнка: Мартыненко Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно