Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Полиэкт Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
08.02.1904

Дочь: (Честноков) Павла Полиэктовна

Отец ребёнка: Чесноков Полиэкт Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Честноков Сергей Полиэктович

Отец ребёнка: Чесноков Полиэкт Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1909

Сын: Честноков Артимон Полиэктович

Отец ребёнка: Чесноков Полиэкт Ефимович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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