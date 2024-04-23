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Евдокия Борисовна

Место рождения

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Азар Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1892

Сын: Григорий Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Иван Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Фёкла Азаровна

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1898

Дочь: Домника Азаровна

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Фёдор Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1900

Дочь: Вера Азаровна

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Иван Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: Мария Азаровна

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Александр Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Семён Азарович

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Азаровна

Отец ребёнка: Азар Михайлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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