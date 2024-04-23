Евдокия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1892
Сын: Григорий Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1894
Сын: Иван Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Фёкла Азаровна
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1898
Дочь: Домника Азаровна
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Фёдор Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1900
Дочь: Вера Азаровна
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1902
Сын: Иван Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1904
Дочь: Мария Азаровна
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1908
Сын: Александр Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Семён Азарович
Отец ребёнка: Азар Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Азаровна
Отец ребёнка: Азар Михайлович