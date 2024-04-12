Михаил Фаддеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
отец - г.Чистополя мещанин Фаддей Тихонов
Бракосочетание
23.01.1852 ст.
Жена: Агафья Григорьева
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
06.10.1853
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Агафья Григорьева
Смерть
Неизвестно