Михаил Фаддеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Фаддеев

Михаил Фаддеев

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - г.Чистополя мещанин Фаддей Тихонов
Бракосочетание
23.01.1852 ст.

Жена: Агафья Григорьева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
06.10.1853

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Агафья Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close