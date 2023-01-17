Калмыков Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Иван Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Калмыков Николай Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Прохоровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Варвара Прохоровна

Домробод Ташкент Узбекистан
Смерть
1955
Ташкент УзССР
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
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