Калмыков Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Калмыков Николай Иванович
Мать ребёнка: Калмыкова Варвара Прохоровна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
Смерть
1955
Ташкент УзССР
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан