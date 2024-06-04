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Астраханцов Ефим Андреев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Астраханцов Андрей Осипов

Мать: Астраханцева Дарья Пименова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Дарья Климонтова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Астраханцов Петр Ефимов

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климонтова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Астраханцева) Парасковья Ефимова

Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климонтова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1769

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