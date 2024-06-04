Астраханцов Ефим Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климонтова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Астраханцева) Парасковья Ефимова
Мать ребёнка: Астраханцова Дарья Климонтова
Смерть
После 1769