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Бурдули Владимир Федорович

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Место рождения

г.Орджоникидзе

Дата рождения

23.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лобжанидзе Мария Абрамовна

г.Орджоникидзе
Бракосочетание
12.02.1976

Жена: Бурдули Лали Владимировна

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.07.1977

Дочь: Сойченкова Ия Владимировна

Мать ребёнка: Бурдули Лали Владимировна

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Сонина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Бурдули Лали Владимировна

г.Орджоникидзе
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
г.Львов
Высшее военное
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