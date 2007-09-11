Бурдули Владимир Федорович
Место рожденияг.Орджоникидзе
Дата рождения23.08.1952
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
г.Орджоникидзе
Бракосочетание
12.02.1976
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.07.1977
Дочь: Сойченкова Ия Владимировна
Мать ребёнка: Бурдули Лали Владимировна
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Сонина Марина Владимировна
Мать ребёнка: Бурдули Лали Владимировна
г.Орджоникидзе
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
г.Львов
Высшее военное