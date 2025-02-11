Дмитрий Макаров 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Макаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Макар Григорьев1807 г.р.
Супруги
Арина Григорьева1828 г.р.
Дети
Елена Дмитриева1854 г.р.
Авдотья Дмитриева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Макар Григорьев

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Григорьева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Арина Григорьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Дмитриева

Мать ребёнка: Арина Григорьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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