Дмитрий Макаров
мужской, родился 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМакар Григорьев1807 г.р.
Супруги
Арина Григорьева1828 г.р.
Дети
Елена Дмитриева1854 г.р.
Авдотья Дмитриева1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Макар Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Арина Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Дмитриева
Мать ребёнка: Арина Григорьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно