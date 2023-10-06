Агафья Маркелова
Место рождения
Дата рождения08.04.1877 ст.
Дата смерти15.11.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1877 ст.
Отец: Маркел Матвеев
Мать: Зоя Андреева
Крещение
10.04.1877 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 394 об.–395. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1877 год [о родившихся] Запись № 16 Дата рождени... Показать все
Смерть
15.11.1881
От боли горла
Похороны
15.11.1881 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 883 об.–884. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1881 год [об умерших] Запись № 24 Дата смерти: 1... Показать все