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Агафья Маркелова

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.04.1877 ст.

Дата смерти

15.11.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1877 ст.

Отец: Маркел Матвеев

Мать: Зоя Андреева

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
10.04.1877 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 394 об.–395. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1877 год [о родившихся] Запись № 16 Дата рождени... Показать все
Смерть
15.11.1881
От боли горла
Похороны
15.11.1881 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 883 об.–884. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1881 год [об умерших] Запись № 24 Дата смерти: 1... Показать все

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