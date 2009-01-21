Субботин Иван Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1918
Дочь: Субботина Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Екатерина Сергеевна
Рождение
16.01.1983
Отец: Субботин Анатолий Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.2009
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно