Бибикова (Захаржевская) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Захаржевская) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Оффенберг Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Бибиков Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кочубей Елена Павловна

Отец ребёнка: Бибиков Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибиков Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бенкендорф Александр Христофорович

Смерть
1857
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