Бибикова (Захаржевская) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Оффенберг Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Бибиков Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кочубей Елена Павловна
Отец ребёнка: Бибиков Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857