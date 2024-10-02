Lewerentz (Bender) Christine Charlotte
Место рожденияВерхняя Ижора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
26.10.1839
Дочь: (Lewerentz) Sophia
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
21.06.1844
Сын: Lewerentz Peter
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
07.12.1846
Дочь: (Lewerentz) Margarethe
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
12.05.1848
Дочь: (Lewerentz) Christine
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
06.11.1852
Дочь: (Lewerentz) Amalie
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
08.09.1854
Сын: Lewerentz Jacob
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Рождение ребёнка
27.05.1856
Дочь: (Lewerentz) Amalie
Отец ребёнка: Lewerentz Michael
Смерть
Неизвестно