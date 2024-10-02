Lewerentz (Bender) Christine Charlotte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lewerentz (Bender) Christine Charlotte

Место рождения

Верхняя Ижора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1781 г.р.

Муж

Дети

1839 г.р.
1844 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bender Johann Conrad

Мать: (Ritter) Charlotte Elisabeth Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
26.10.1839

Дочь: (Lewerentz) Sophia

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
21.06.1844

Сын: Lewerentz Peter

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
07.12.1846

Дочь: (Lewerentz) Margarethe

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
12.05.1848

Дочь: (Lewerentz) Christine

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
06.11.1852

Дочь: (Lewerentz) Amalie

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
08.09.1854

Сын: Lewerentz Jacob

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Рождение ребёнка
27.05.1856

Дочь: (Lewerentz) Amalie

Отец ребёнка: Lewerentz Michael

Смерть
Неизвестно

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