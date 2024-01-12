Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаилом Матфиевым, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Восприемник!!! МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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