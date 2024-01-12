Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаилом Матфиевым, ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Восприемник!!! МК-1808 У кого кто родился 01/01.01.1808 Той же вотчины деревни Малкирова у крестьянина Даниила Иванова жена Домникия Федорова родила дочь Анисью, которая молитвована священником Михаи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно