Портная Стыся Шаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портной Борис
Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портной Александр
Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно