Портная Стыся Шаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портная Стыся Шаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портной Борис

Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портной Александр

Отец ребёнка: Портной Рувим Шлёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портной Рувим Шлёмович

Смерть
Неизвестно
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