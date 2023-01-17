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Зазулин Василий Федорович

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.01.1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1910

Отец: Зазулин Федор Васильевич

Мать: Зазулина Афанасия Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.01.1928

Дочь: Зазулина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна

Волгострой
Рождение ребёнка
14.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна

Вичуга
Рождение ребёнка
30.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна

Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Надежда Григорьевна

Смерть
1942
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