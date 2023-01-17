Зазулин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения24.01.1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1910
Рождение ребёнка
18.01.1928
Дочь: Зазулина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Сахарова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1934
Рождение ребёнка
05.04.1937
Волгострой
Рождение ребёнка
14.10.1939
Вичуга
Рождение ребёнка
30.01.1942
Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942