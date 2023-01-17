Молодчий Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Молодчий Петр Ефимович
Мать: Молодча Ксения
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Карпенко Проскофья Максимовна
Мать ребёнка: Молодча Анисия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодча Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно