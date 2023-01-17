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Молодчий Максим Петрович

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Место рождения

Дергачи, Харківська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Молодчий Петр Ефимович

Мать: Молодча Ксения

Дергачи, Харківська область
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Карпенко Проскофья Максимовна

Мать ребёнка: Молодча Анисия Ивановна

Дергачи, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дергачи, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодча Параскевия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодча Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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