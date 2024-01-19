Федина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1940
Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина-Бутенко Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина - Драгун Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич
Смерть
Неизвестно