Федина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1940

Сын: Федин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина-Бутенко Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина - Драгун Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Федин Яков Сысоевич

Смерть
Неизвестно
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